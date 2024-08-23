Утренник в ночлежке для Роберта Кочаряна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о встрече экс-президента Роберта Кочаряна с оппозиционыыми депутатами

Day.Az представляет публикацию:

Август, лето, пора отпусков, праздников и вечеринок...

"А чем мы хуже?" - подумали на армянской свалке истории, и решили устроить праздник и себе. Все наши старые знакомые, Роберт Кочарян, Сейран Оганян и остальные персонажи из бесславного армянского прошлого, собрались на некое "важнейшее совещание" в одной из зон отдыха в армянском курортном селе Бюракан, пишет "Грапарак".

В повестке дня утренника, который они организовали - "план действий в сентябре", отмечают журналисты. Видимо, решили, что так будет звучать солиднее.

Так или иначе, забытые всеми богами армянские оппозиционеры хорошенечко пожрали водочки с кябабом обсудили, как они будут бороться за свержение Пашиняна в сотрудничестве с движением Баграта Галстаняна.

Собственно, на этом их обсуждения и закончились. Утренник завершился, все довольны, оппозиционные СМИ в Армении могут начинать писать о "последних днях режима Никола".

А если рассуждать об этих процессах серьезно, то понятно, что Роберт Кочарян продолжает на что-то надеяться. Проблема армянской оппозиции заключается в том числе и в том, что у них нет ни одного сколько-нибудь стоящего лидера, да и в принципе какого-то лица. Есть только уголовные морды.