https://news.day.az/politics/1683664.html Аббас Аббасов подчеркнул роль подписанного меморандума между Бакинской инициативной группой и Бонайре
Аббас Аббасов подчеркнул роль подписанного меморандума между Бакинской инициативной группой и Бонайре
Как сообщалось, сегодня был подписан меморандум между Бакинской инициативной группой, Организацией Бонайре по правам человека и Движением во имя перемен.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, глава Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на брифинге для журналистов после церемонии подписания заявил, что положения меморандума в основном связаны с установлением и постоянным развитием сотрудничества между этими тремя организациями на основе деколонизации.
"Меморандум внесет свой вклад в процесс деколонизации, который происходит по сей день", - добавил он.
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