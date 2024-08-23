https://news.day.az/politics/1683678.html Написанная сегодня история будет воплощаться во благо народов Азербайджана и Узбекистана - Шавкат Мирзиёев
Написанная сегодня история будет воплощаться во благо народов Азербайджана и Узбекистана - Шавкат Мирзиёев
Узбекистан мало с кем имеет союзнические отношения, но ни с одной страной до сих пор еще не был подписан такой договор за столь короткий период времени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
"Мы сегодня сделали историю. Эта история будет воплощаться во благо двух близких народов Азербайджана и Узбекистана", - отметил глава государства.
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