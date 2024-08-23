Написанная сегодня история будет воплощаться во благо народов Азербайджана и Узбекистана

Узбекистан мало с кем имеет союзнические отношения, но ни с одной страной до сих пор еще не был подписан такой договор за столь короткий период времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"Мы сегодня сделали историю. Эта история будет воплощаться во благо двух близких народов Азербайджана и Узбекистана", - отметил глава государства.