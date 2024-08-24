Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в центре внимания СМИ этой страны

Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа широко освещается прессой этой страны. Визит Президента Азербайджана находится в центре внимания также функционирующих в Узбекистане англоязычных и русскоязычных медиа органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в материале, опубликованном на англоязычном сайте Tashkent Times подчеркивается, что лидеры Узбекистана и Азербайджана поддерживают тесные дружеские отношения, что создает большие возможности для развития сотрудничества между государствами. Отмечается, что обе страны приступили к совместной реализации международных экономических проектов.

UzNews пишет, что две страны осуществляют сотрудничество в энергетической, транспортной и транзитной сферах. Развитие данных отношений не только упрочит связи между государствами, но и принесет пользу сторонам в экономическом отношении. Транзитные пути международного значения из Китая в Европу проходят через территории обоих государств, что диктует необходимость взаимодействия. Президенты, правильно оценив географическое положение региона, продолжают сотрудничество в транзитной сфере.

В материале агентства Uz Daily отмечается, что с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева между двумя государствами подписан ряд документов о союзнических отношениях. Подписанные документы охватывают защиту прав человека, культуру, туризм, торгово-экономическую и другие сферы.

В статье, опубликованной в интернет-газете "Газета.уз", подчеркивается, что в последние годы президенты Азербайджана и Узбекистана намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество, взаимодействие на международных платформах. Проведение президентами обеих стран политики, направленной на экономическое развитие, эффективно для государств. Взаимовыгодное сотрудничество служит экономическому развитию и увеличению политической силы.

Информационный сайт "Курсив" в материале под заголовком "Узбекистан и Азербайджан стали союзниками" отмечает, что лидеры двух стран, учитывающие перспективное развитие, заложили основу совместных действий не только в экономической, но и политической сфере. Эти две страны плодотворно сотрудничают в таких международных структурах, как Организация тюркских государств, СНГ, ООН, Организация исламского сотрудничества.

В статье, опубликованной государственным информационным агентством Узбекистана Uza.uz, говорится о встрече президентов с представителями бизнес-структур. Отмечается, что выступивший на встрече Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул чрезвычайную важность взаимного сотрудничества бизнесменов, компаний и предприятий. Он сказал, что государство создаст все возможности для расширения этого сотрудничества. А Президент Азербайджана констатировал, что экономический потенциал обеих стран позволяет повысить торговый оборот, что бизнес-структурам следует быть более активными в данном направлении.

В сообщении русскоязычного агентства Podrobno.uz указано, что Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложили основу крупных строительных проектов. Между двумя странами подписаны контракты на 2 миллиарда долларов. Согласно подписанным контрактам в Ташкенте будут построены гостиничные и жилые комплексы, а в Азербайджане - швейные и другие производственные участки. Данные проекты придадут мощный импульс созданию новых рабочих мест и социально-экономическому развитию населения в обеих странах.

Кроме того, государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан широко освещался Qalampir, Upl, Uzreport, Kun.uz, Daryo, Zamon, Anhor, Nova 24, Yuz.uz и другими интернет-ресурсами.

Анализ опубликованных в прессе Узбекистана материалов, о визите Президента Азербайджана позволяет говорить о том, что официальный Ташкент и узбекский народ высоко оценивают визит главы нашего государства, придают большое значение развитию отношений между государствами и дружеским отношением президентов двух стран.