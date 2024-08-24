В Азербайджане началась раздача избирательных бюллетеней

В связи с предстоящими 1 сентября внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджанской Республики Центральная избирательная комиссия начала раздачу избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, при участии членов Центральной избирательной комиссии, сотрудников соответствующих структурных подразделений Секретариата, а также председателей и секретарей окружных избирательных комиссий была создана всесторонняя возможность для международных и зарубежных организаций, миссий по наблюдению за выборами, представителей СМИ и заинтересованных субъектов внимательно следить за процессом.

В ходе ознакомления с процессом, широко и оперативно освещаемым представителями СМИ, была дана подробная информация об организации подготовки и доставки избирательных бюллетеней в соответствии с требованиями законодательства, а также даны ответы на интересующие журналистов вопросы.

Следует отметить, что раздача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям продлится три дня и завершится 26 августа. В первый день - 24 августа- намечается передать бюллетени в избирательные округа в Нахчыванской Автономной Республике, избирательные округа, к которым относятся избирательные участки на освобожденных от оккупации территориях, в том числе избирательные округа, охватывающие отдаленные районы, в общей сложности в 40 избирательных округов, а в течение следующих двух дней - во все остальные избирательные округа страны в порядке, соответствующем требованиям законодательства.

После выдачи окружным избирательным комиссиям избирательных бюллетеней, изготовленных и охраняемых в условиях повышенной безопасности, охрану процесса их транспортировки, хранения и распределения участковым избирательным комиссиям осуществляют соответствующие органы МВД.

Напомним, что после утверждения Центральной избирательной комиссией в установленные законодательством сроки требований к тексту, форме, количеству и порядку изготовления избирательных бюллетеней на выборах в Милли Меджлис, с 15 августа началась печать избирательных бюллетеней и по решению комиссии было напечатано 6 миллионов 516 тысяч 567 избирательных бюллетеней.

После распределения избирательных бюллетеней по окружным избирательным комиссиям в порядке, установленном Избирательным кодексом, не менее чем за 3 дня до дня голосования они будут переданы из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.