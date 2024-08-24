Али Асадов поздравил украинского премьера с Днем независимости
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по случаю Дня независимости страны.
Как сообщает в субботу Day.Az, в письме говорится, что азербайджано-украинские отношения имеют глубокие исторические корни и добрые традиции.
Было подчеркнуто, что нынешний уровень развития межгосударственных отношений, который исходит из воли двух народов и строится на прочных основах, вызывает удовлетворение.
Выражена уверенность в том, что традиционные дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной будут и впредь успешно развиваться и расширяться.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре