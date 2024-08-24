Али Асадов поздравил украинского премьера с Днем независимости

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по случаю Дня независимости страны.

Как сообщает в субботу Day.Az, в письме говорится, что азербайджано-украинские отношения имеют глубокие исторические корни и добрые традиции.

Было подчеркнуто, что нынешний уровень развития межгосударственных отношений, который исходит из воли двух народов и строится на прочных основах, вызывает удовлетворение.

Выражена уверенность в том, что традиционные дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной будут и впредь успешно развиваться и расширяться.

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