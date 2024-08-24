Азербайджан обменялся минным опытом в Лаосе

Продолжаются встречи азербайджанской делегации с целью изучения международного опыта в области борьбы с минной угрозой и неразорвавшимися боеприпасами в ряде стран Юго-Восточной Азии, обмена опытом, а также доведения до сведения международной общественности существующей в Азербайджане минной проблемы.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что в рамках визита в Лаосскую Народно-Демократическую Республику была организована встреча представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова, председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугара Сулейманова и заместителя председателя правления Агентства Самира Поладова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом.

В то же время азербайджанская делегация провела встречу с исполняющим обязанности директора Национального регулирующего органа Лаоса по борьбе минными угрозами и неразорвавшимися боеприпасами Бонфэнгом Сисаватсом. Во встрече также приняли участие представители Национальной программы Лаоса по неразорвавшимся боеприпасам.

Отметим, что Лаос уже много лет входит в число стран, сталкивающихся с угрозой неразорвавшихся боеприпасов, и обе организации, с которыми проводятся встречи, имеют богатый опыт обнаружения и обезвреживания в основном неразорвавшихся боеприпасов. На встречах также было затронуто значение взаимного обмена опытом и изучения достижений в этой области.

Целью встреч было изучение международных усилий по борьбе с минной угрозой и неразорвавшимися боеприпасами, передового опыта, оценка возможностей совместного обучения, обмен опытом, установление прямых и тесных связей.

В ходе встреч азербайджанская делегация проинформировала о масштабах массового загрязнения освобожденных от оккупации территорий взрывными устройствами, о масштабной деятельности по разминированию, проводимой в направлении устранения существующей проблемы. Была отмечена важность привлечения международных ресурсов и партнерства, а также обмена опытом и обучением в области борьбы с минной угрозой и неразорвавшимися боеприпасами.

Встречи в рамках визита продолжаются.

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