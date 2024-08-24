В Физули взорвался армянский боеприпас

24 августа 2024 года на территории освобожденного от оккупации села Зяргяр Физулинского района произошел взрыв боеприпаса.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Житель села Асланов Раджу Мурад оглы 1978 года рождения, участвовавший в строительных работах, получил различные травмы в результате взрыва боеприпаса, произошедшего на территории, не очищенной от мин и других взрывоопасных боеприпасов.

Опасности для жизни нет.

По данному факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к показаниям знаков минной опасности и избегать непроверенных участков!

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