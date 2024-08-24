Баку призвал ряд институтов ЕС прекратить провокации

Ряд институтов Евросоюза должны прекратить провокации против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос о провокационных заявлениях пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано в адрес Азербайджана.

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