https://news.day.az/politics/1683973.html Баку призвал ряд институтов ЕС прекратить провокации
Баку призвал ряд институтов ЕС прекратить провокации
Ряд институтов Евросоюза должны прекратить провокации против Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос о провокационных заявлениях пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано в адрес Азербайджана.
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