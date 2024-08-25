https://news.day.az/politics/1684027.html Азербайджанский самолет-амфибия продолжает тушить лесные пожары в Турции - ВИДЕО
Азербайджанский самолет-амфибия продолжает тушить лесные пожары в Турции - ВИДЕО
Самолет-амфибия БЕ-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания.
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, за минувшие сутки самолет участвовал в тушении лесных пожаров в направлении Ушак-Эшме.
В настоящее время работа по тушению лесных пожаров продолжается.
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