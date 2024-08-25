Армяне похитили древние рукописи из Карабаха
Убегая из Карабаха армяне украли редкие рукописи
Посольство США в Армении выделит музею Матенадаран в Ереване $74 тыс. для сохранения редких рукописей из Карабаха, украденных армянами.
Как передает Day.Az, об этом сообщила посол США в Армении Кристина Квин во время посещения храма Ереруйкской базилики.
Очевидно, что визит посла США в Армении носит провокационный характер. Выделение финансов армянской стороне, за то что та украла культурное наследие Азербайджана и вовсе является верхом цинизма.
Посол США видимо не знает историю, не знает кому принадлежит Карабах или делает вид что не знает. Ее действия не способствуют формирование взаимопонимания и уважения и наносит урон отношениям Азербайджана и США.
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