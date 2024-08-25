Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

25 августа 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и новоназначенным министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейидом Аббасом Арагчи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была обсуждена текущая повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также региональные вопросы.

Прежде всего, министр Джейхун Байрамов поздравил своего коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Исламской Республики Иран, пожелал ему успехов в работе, а также пригласил министра Сейида Аббаса Арагчи посетить Азербайджан.

Стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в направлении реализации ряда совместных проектов, в том числе в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникаций.

Министр Сейид Аббас Арагчи выразил благодарность коллеге за поздравления и пожелания по случаю назначения. Он отметил, что удовлетворен восстановлением работы посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, а также подчеркнута важность продолжения совместных усилий по дальнейшему развитию отношений сотрудничества между двумя странами.

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