Обсуждены двусторонние отношения между Литвой и Азербайджаном

Новоназначенный посол Литовской Республики в Азербайджанской Республике Кястутис Вашкелявичюс вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фаризу Рзаеву.

Как сообщает Day.Az, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Литвой и Азербайджаном, а также ситуацию с безопасностью в регионе.

Посол подчеркнул, что в течение своего срока полномочий он будет стремиться к укреплению партнерства между двумя странами, а также политических, экономических, культурных и других связей между Литвой и Азербайджаном.

"Я рад, что эта встреча подтвердила обоюдное стремление к укреплению отношений между нашими двумя свободолюбивыми народами. Символично, что эта встреча состоялась накануне годовщины "Балтийского пути". Жители Азербайджана, проживающие в Литве, были рядом с нами во время "Балтийского пути", и поддержка этого уникального мероприятия за свободу стран Балтии ощущалась и в Азербайджане. Взаимная поддержка стремления друг друга к свободе является прочной основой для укрепления дружбы между нашими странами", - отметил посол Вашкелявичюс после встречи.