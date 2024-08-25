Эрдоган выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за отправку самолета-амфибии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева за отправку самолета-амфии для тушения пожаров в Турции, сообщает Day.Az.

"Я хочу выразить глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. С помощью этого самолета мы смогли очень эффективно справиться с пожарами", - сказал он в своем выступлении после заседания Кабинета министров.

Эрдоган добавил, что количество пожаров в лесах Турции выросло на 53 процента и достигло 5540.

"В тушении пожаров задействовано 27 самолетов, 105 вертолетов и более 5000 наземных транспортных средств. С 15 по 19 августа зарегистрировано 306 лесных пожаров. Соответствующие министры постоянно находятся на месте, и я регулярно получаю от них информацию".

Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева самолет-амфибия BE-200СS авиационного подразделения МЧС был отправлен в Турцию для борьбы с сильными лесными пожарами в Турции.

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