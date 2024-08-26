Азербайджанский самолет-амфибия продолжает тушить пожары в Турции

Самолет-амфибия "Бе-200чс" авиационного отряда МЧС Азербайджана, направленный в братскую Турцию для оказания помощи в борьбе с сильными лесными пожарами по поручению Президента Ильхама Алиева, продолжает тушение пожара.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.

По сообщению, в течение минувшего дня самолет был задействован в мероприятиях по тушению лесных пожаров в направлении Акхисар-Ташкуюджак.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

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