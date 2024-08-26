https://news.day.az/politics/1684138.html Азербайджанский самолет-амфибия продолжает тушить пожары в Турции - ВИДЕО
Азербайджанский самолет-амфибия продолжает тушить пожары в Турции - ВИДЕО
Самолет-амфибия "Бе-200чс" авиационного отряда МЧС Азербайджана, направленный в братскую Турцию для оказания помощи в борьбе с сильными лесными пожарами по поручению Президента Ильхама Алиева, продолжает тушение пожара.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.
По сообщению, в течение минувшего дня самолет был задействован в мероприятиях по тушению лесных пожаров в направлении Акхисар-Ташкуюджак.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
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