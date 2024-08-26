Через этот туннель можно будет попасть в Зангезурский коридор

Восстановительные работы на освобожденных территориях продолжаются быстрыми темпами, реализуются новые проекты.

Как передает Day.Az, одним из них является железнодорожная линия Горадиз - Агбенд.

В настоящее время работы идут поэтапно.

Так, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) выполнило 83% проектных и 57% строительно-монтажных работ на железнодорожной линии Горадиз - Агбенд. Этот проект имеет большое значение как важная часть Зангезурского коридора. Вдоль полосы и специальной охранной зоны линии протяженностью 110,4 км завершены горные работы, но на дополнительных территориях продолжаются операции по разминированию.

Проект также включает в себя большой мост длиной 771 метров и два строящихся туннеля. Мост привлекает внимание как самый большой мост в регионе. Азербайджан, активно восстанавливая эту линию после завершения конфликта в Карабахском регионе, стремясь увеличить объем торговли по Зангезурскому коридору между Европой и Азией.

Отметим, что длина железнодорожной линии Горадиз - Агбенд, заложенной Президентом Ильхамом Алиевым в феврале 2021 года, составляет по оси 110,4 километра.

В рамках проекта планируется строительство девяти станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд), трех тоннелей, 41 моста, трех галерей, семи путепроводов и около 500 искусственных инженерных сооружений.

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