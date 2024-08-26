Красный крест посетил армянских сепаратистов находящихся под арестом в Баку

В августе сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, находящихся под арестом в Баку.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Day.Az сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Сообщается, что были проведены личные встречи с задержанными и созданы условия для общения их со своими семьями.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания этих лиц. МККК также создает условия для восстановления или продолжения контактов этих лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что в июле сотрудники МККК посещали лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона. Были проведены личные встречи с задержанными и созданы условия для общения их со своими семьями.

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