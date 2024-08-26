Предупреждение о фейковых страницах, связанных с "СОР29"

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, которая является органом, ответственным за информационную безопасность со стороны государства, совместно с центром управления безопасностью COP29 реализует соответствующие меры по усилению информационной безопасности и предотвращению кибератак, а также усиливает контроль.

Как сообщили в понедельник Day.Az в структуре, в настоящее время служба наблюдает за созданием различных нацеленных фейковых ресурсов, связанных с мероприятием COP29, хотя некоторые из них представляют собой ресурсы, предназначенные для манипулирования информацией, многие из них являются фейковыми ресурсами. Так, кибермошенники, злоупотребляя возможностью регистрации и открытия различных вакансий в рамках мероприятия, размещают в соцсетях фейковую информацию о вакансиях, открытых в связи с COP29 на различных платформах, ориентированных на бизнес и трудоустройство.

На сегодняшний день вместе с центром управления безопасностью COP29 обнаружено 15 фейковых информационных ресурсов, которые заблокированы по всей стране.

"Призываем граждан верить только информации, предоставленной официальными источниками, быть внимательными с фейковыми информационными кампаниями, распространяемыми в различных социальных сетях", - отметили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

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