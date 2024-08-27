Пресс-секретарь Еврокомиссии продался армянским лоббистам так же как Расмуссен

Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано сделал ряд провокационных заявлений в адрес Азербайджана. В то время, когда Европейский союз не может позволить себе нанести ущерб экономическим отношениям и политическому диалогу с Баку, подобные предвзятые заявления представителя Еврокомиссии неприемлемы и должны быть осуждены в ЕС.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенного в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, ЕС находится в глубоком экономическом кризисе, в то же время прогнозы банковского и финансового секторов неутешительны. Учитывая эти обстоятельства, официальный Брюссель не должен разбрасываться такими ценными партнерами как Азербайджан.

"В интересах ЕС сохранить хорошие отношения с Азербайджаном и его правительством. Недавние заявления Петера Стано говорят о том, что пресс-секретарь Еврокомиссии продался армянским лоббистам как когда-то бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и прочие. В обмен на деньги представителю Еврокомиссии поручено исполнять повторяющиеся оскорбительные, грязные пропагандистские кампании против Азербайджана, который является ключевым государством на Южном Кавказе", - заявил он.

Американский политолог подчеркнул, что Петер Стано имеет скрытую цель - навредить и разрушить текущий двусторонний диалог между Баку и Ереваном.

"В то время, когда ЕС не может сдержать последствия российско-украинской войны, а также обеспечить более безопасные границы и эффективно бороться с террористическими организациями внутри стран-членов ЕС, Стано серьезно подрывает имидж ЕС в регионе Каспийского моря, учитывая его не соответствующие действительности заявления и подстрекательскую риторику, направленную против народа Азербайджана", - считает наш собеседник.

Как отметил Тейс, опираясь на дипломатическую историю и подробное исследование формирования альянсов в сегодняшней геополитической среде Европейского Союза, тесное сотрудничество с Баку является обязательным и поможет экономикам Европы процветать и достичь стремительного роста.

"ЕС важно иметь доверительные отношения с Азербайджаном, однако своими некорректными заявлениями Петер Стано наводит тень на дипломатические отношения между Брюсселем и Баку. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна немедленно посетить Баку, чтобы исправить ошибки Стано и наладить взаимовыгодные отношения", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов