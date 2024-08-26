Азербайджанские артиллеристы уничтожили цели условного противника

С артиллерийскими подразделениями азербайджанской армии проведены учения с боевой стрельбой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, в соответствии с планом учений подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняли огневые позиции, подготовили артиллерийские установки к боевому применению и выполнили другие задачи.

Основная цель учений - поддержание боеспособности подразделений на высоком уровне, повышение знаний и навыков военнослужащих, а также совершенствование навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями.

Отметим, что недавно с подразделениями реактивных систем залпового огня "Смерч" ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии были проведены занятия по боевой подготовке.

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