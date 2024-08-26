https://news.day.az/politics/1684241.html Джейхун Байрамов отправится в Турцию
Джейхун Байрамов отправится в Турцию
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправится в Турцию.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Турции, поездка состоится завтра.
В ходе визита будут обсуждены азербайджано-турецкие отношения, а также региональные и международные вопросы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре