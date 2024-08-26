Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправится в Турцию.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Турции, поездка состоится завтра.

В ходе визита будут обсуждены азербайджано-турецкие отношения, а также региональные и международные вопросы.

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