Освобождение и возрождение Лачина: важный этап стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Ровно два года назад, 26 августа 2022 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о возвращении города Лачин под контроль Азербайджана.

"Сегодня, 26 августа, мы - азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ в связи с этим. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!", - написал в этот день глава нашего государства.

Это был очередной исторический день. Ведь, оккупация Лачина длилась более 30 лет. За это время выросло огромное число лачинцев, которые были лишены возможности вернуться в родной город. Они мечтали об этом день и ночь, каждую минуту. И вот, ровно два года назад, их мечта стала реальностью. Такой же, как полное восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Прекрасно помню, что армянские СМИ впали в истерику после сообщения о том, что Лачин вернулся под контроль Азербайджана. Они волками выли по поводу того, что случилось и, в привычной для себя манере, принялись искать "виновного" в торжестве исторической и правовой справедливости. Ровно тем же, кстати, они были заняты по итогам 44-дневной войны, которая увенчалась освобождением великой Шуши и многих иных наших земель.

Казалось бы, после такого разгрома армянской армии в соседней стране должны были бы уже смириться с новой реальностью, но там продолжали находиться в плену своих мифов и иллюзий. Именно поэтому освобождение Лачина стало для них очередным шоком. Особенно было смешно было слышать тогда тех, кто бил себя пятками в грудь и обещал "никогда и никуда не уходить".

Ушли, как миленькие, сверкая пятками. Некоторые из ушедших даже в Армении не особо задержались, предпочтя переезд в иную страну. При этом, уйти цивилизованно у армян не получилось. Нутро дало о себе знать. В соцсетях тогда появились кадры, свидетельствующие о том, как армяне сжигают покидаемые ими дома в Лачине и близлежащих к нему селениях, а также лесные массивы региона.

Это было очередное напоминание миру о том, что Азербайджану противостояли варвары. Об этом, кстати, свидетельствует очень многое. Есть масса доказательств коварства врага, который ныне пытается изображать "миролюбие". Так, в ходе недавних работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, в ущелье в южной части горы Кичик Ишиглы был обнаружен заминированный участок.

Как сообщило тогда Министерство обороны Азербайджана, в ходе расчистки территории инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены, собраны с соблюдением мер безопасности и обезврежены 102 противопехотные мины типа Э-001М, произведенные в Армении в 2021 году. То есть, уже после окончания 44-дневной войны, после подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления.

Да, это был очередной пример того, сколь беззастенчиво и цинично лгал официальный Ереван. И то, что всего этого армянского варваства и каварства старались и стараются до сих пор не замечать новоявленные "адвокаты" Армении и ее оккупационной политики, сути дела не меняет. Лишь появилось очередное доказательство того, сколь глубоки и неискоренимы пресловутые "двойные стандарты", учитывая которые мы еще больше ценим те великие победы, что были достигнуты благодаря стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она превратила мечты азербайджанцев в реальность. Прекрасно помню, что два года назад, когда появилась новость о полном освобождении Лачина, каждый из нас пожелал увидеть освобожденными Ханкенди, Ходжалы, весь Карабахский экономический регион нашей страны.

Так в итоге и случилось. Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, вопреки попыткам Армении, мирового армянства, Франции и ряда иных стран воспрепятствовать этому. Все они сейчас могут увидеть, сколь стремительно восстанавливаются все наши освобожденные территории, включая Лачин, в который вернулись его истинные хозяева, который совсем скоро станет принимать иностранных гостей. Ведь, завершаются работы по строительству Международного аэропорта.