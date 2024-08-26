Баку и ООН обсудили устойчивое будущее в преддверии COP29

Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил климатические проблемы островных государств с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

Об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети Х, сообщает в понедельник Day.Az.

"Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел продуктивную встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришем на полях Форума тихоокеанских островов в Королевстве Тонга. Вместе мы работаем над тем, чтобы голоса тихоокеанских островов были услышаны, а также для создания более устойчивого будущего в преддверии COP29", - говорится в сообщении.

Напомним, что 11-22 ноября в Баку пройдет COP29 (29-ая сессия Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата), в число важных вопросов которой будет климатическое финансирование малых, островных государств.

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