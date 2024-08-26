Баку осудил кровопролитие в Пакистане
Азербайджан решительно осуждает теракт в Пакистане, приведший к гибели не менее 51 человека.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в X, передает Day.Az.
"Потрясены вестью о гибели десятков человек в результате теракта в провинции Белуджистан в Пакистане. Решительно осуждаем все формы и проявления терроризма, выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Азербайджан солидарен с братской Исламской Республикой Пакистан", - говорится в публикации.
Отметим, что в результате нападения боевиков на пассажирские автобусы в провинции Белуджистан в Пакистане по последним данным погиб 51 человек.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре