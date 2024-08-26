Баку осудил кровопролитие в Пакистане

Азербайджан решительно осуждает теракт в Пакистане, приведший к гибели не менее 51 человека.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в X, передает Day.Az.

"Потрясены вестью о гибели десятков человек в результате теракта в провинции Белуджистан в Пакистане. Решительно осуждаем все формы и проявления терроризма, выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Азербайджан солидарен с братской Исламской Республикой Пакистан", - говорится в публикации.

Отметим, что в результате нападения боевиков на пассажирские автобусы в провинции Белуджистан в Пакистане по последним данным погиб 51 человек.

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