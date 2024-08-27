Азербайджанские ВВС уничтожили "противника" - ВИДЕО учений
Согласно плану подготовки на текущий год, с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана были проведены учения с боевой стрельбой.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Перед полетом были уточнены задачи на карте, проведены расчеты целей и до личного состава были доведены правила безопасности.
В соответствии с планом вертолетные подразделения совершили групповые вылеты с аэродрома базирования и выполнили задачи по уничтожению наземных целей условного противника на полигоне.
В ходе учений, проведенных с целью совершенствования боевых навыков экипажей вертолетов, были успешно выполнены поставленные задачи.
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