Армяне подогнали новые подачки для Расмуссена

Автор: Байрам Эльшадов

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен продолжает продвигать проармянскую повестку в Европе, разоблачающую его продажность. В этот раз большой друг армян Расмуссен написал статью в немецком издании Tagesspiegel, которая была полна взаимоисключающих аргументов и наносит непоправимый вред интересам Евросоюза. Как и в предыдущих умозаключениях, основной аргумент Расмуссена заключается в том, что в контексте отношений Азербайджана и Армении, европейцам необходимо встать на сторону Еревана.

Примечательно, что экс-генсек НАТО Расмуссен по своей специальности ни на минуту не является экономистом. Тем не менее, это не помешало ему пуститься в анализ предстоящего в Баку климатического саммита СОР29. Хотя вряд ли заезженные армянские тезисы, которые Расмуссен в своей статье повторял как мантры, можно расценивать в качестве серьезного анализа.

Затем экс-генсек НАТО решил обратиться к истории армяно-азербайджанского конфликта, но и тут Расмуссен показал себя неосведомленным человеком. Назвав Карабах "спорной" территорией датчанин подтвердил, что не имеет никакого представления о Южном Кавказе. Ведь на момент распада Советского Союза Карабах являлся неотъемлемой частью Азербайджана, о чем знает любой ученик средней школы. Очевидно, что Расмуссен либо не ведает, что говорит, либо его ум затмили подачки армянского лобби, ради которых он так усердно старается.

Продолжив ознакомление со статьей Расмуссена можно убедиться, что у него есть проблемы не только с историей, но и событиями годичной давности. "В прошлом году Азербайджан начал новое военное наступление на преимущественно армянский анклав. Это привело к массовому перемещению людей: около 120 000 этнических армян пересекли границу и оказались в самой Армении", - пишет Расмуссен. Видимо, экс-генсек НАТО совсем не уважает читателей Tagesspiegel, иначе бы не нес откровенную ложь о числе армян, покинувших Карабах. Даже сами армяне, раздувая как можно больше цифры уехавших, никогда не заявляли о 120 тысячах человек. Похоже, что Расмуссен начитался заявлений еще одного проармянского прохиндея Жозепа Борреля, который и вовсе заявлял о 150 000 уехавших армян. И Расмуссен, и Боррель нуждаются в просвещении, если стадия невежества еще не перешла в хроническую форму.

Войдя в раж, Расмуссен продолжил обвинять во всех смертных грехах Азербайджан. Видите ли, "переговоры не привели к значимому прорыву, потому что Азербайджан не выполнил свои обязательства, продолжая требовать новые уступки от армянской стороны", - написал Расмуссен. О том, что именно территориальные претензии к Азербайджану, заложенные в нынешней конституции Армении, по-прежнему остаются единственным препятствием для дальнейшего прогресса в мирном процессе между Баку и Ереваном, Расмуссен, конечно же, не упомянул. Ибо кое-где платить перестанут.

В заключение экс-генсек НАТО бьет тревогу, мол "Азербайджан нападет на Армению", попутно обвиняя Россию в том, что она "не в состоянии или не желает помочь Армении". И здесь Расмуссен открыто бросает пыль в глаза, поскольку процесс милитаризации Армении продолжается ударными темпами. Именно Запад наряду с Индией активно накачивают наступательным, летальным вооружением Армению. С какой целью? Разве не для того, чтобы развязать очередную войну в регионе? Разве не по этой причине еще Армения до сих пор отказывается исключить из своей конституции территориальные претензии на Карабах?

Но Расмуссен будет об этом молчать. А то хозяева обозлятся...