Азербайджан играет ключевую роль на пути в Европу

Азербайджан служит мостом для Узбекистана в Европу, а Узбекистан может стать мостом для Азербайджана в Азию.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе онлайн-конференции, организованной Центром анализа международных отношений Азербайджана и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана.

"Хочу отметить, что 2025 год будет являться годом экономической кооперации между двумя странами", - сказал он.

Посол отметил, что развитие отношений в промышленной сфере между Азербайджаном и Узбекистаном очень важно.

Отметим, что в Баку проходит онлайн-конференция, организованная Центром анализа международных отношений Азербайджана и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана на тему "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества".

Кроме того, 22 августа в Ташкенте состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум. По итогам переговоров был сформирован портфель проектов на 2 миллиарда долларов.

23 августа в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Ташкент состоялась встреча глав государств с представителями деловых кругов двух стран. По итогам встречи к запуску были подготовлены 7 проектов общей стоимостью 520 миллионов долларов.

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