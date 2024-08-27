https://news.day.az/politics/1684439.html Джейхун Байрамов отправился в Турцию
Джейхун Байрамов отправился в Турцию
27 августа министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турецкую Республику.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Было отмечено, что в рамках визита запланирована встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
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