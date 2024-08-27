Джейхун Байрамов отправился в Турцию

27 августа министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турецкую Республику.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита запланирована встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

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