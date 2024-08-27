Они сделали историю. Еще раз о визите Президента Ильхама Алиева в Узбекистан

Автор: Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Узбекистан с государственным визитом - и, по меткому выражению Шавката Мирзиеева, сделал историю.

Утром 23 августа в Ташкенте было уже очень тепло, а прибывшей в Узбекистан азербайджанской делегации было тепло вдвойне. Город всеми своими улицами и билбордами показывал, что здесь очень ждут гостей из Азербайджана, что им здесь искренне рады. Крупнейшие высотки Ташкента подсвечивались в цветах флагов двух стран, на электронных табло транслировались слоганы про многообещающие перспективы азербайджано-узбекского партнерства.

В воздухе витало предчувствие чего-то грядущего, значительного. И предчувствия не обманули.

В резиденцию Ko'ksaroy ("Зеленый дворец") быстрым шагом заходят Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев. Начинается церемония официальной встречи. Начальник почетного караула парадным шагом приближается к лидерам, приветствует высокого гостя из Азербайджана. Он говорил, естественно, на узбекском - но было понятно практически все. Было в этом все-таки что-то очень глубоко символичное: искать общий язык сторонам не придется. Он у них уже есть.

Вся церемония была пропитана, как сейчас принято говорить, вайбом взаимопонимания: главы государств подошли к делегациям, и обычно в таких случаях каждый лидер представляет своих министров коллеге, но только не в этот раз. Рукопожатия, обмен репликами ... Кажется, что это встреча хороших друзей. Позже, выступая перед прессой, Мирзиеев скажет об этом, полушутя: "Мы наизусть знаем членов делегаций друг друга".



В общем, все понимали: будет успех. И с этой уверенностью журналисты отправились в пресс-центр, а делегации - оправдывать ожидания.

- Все так хорошо складывается, - говорит мне один из узбекских журналистов. - Не сглазить бы! - и стучит по дереву.

Это он еще не знал, что судьба приготовила нам профессиональный подарок в виде министров обеих стран, собравшихся на церемонию подписания двусторонних соглашений. Азербайджанские журналисты окружили членов узбекской делегации, коллеги из Ташкента - наших министров.

Мой суеверный коллега из Узбекистана сияет: "Обо всем поговорили!". Он, конечно, имел в виду себя и министров (а может быть, и только их).

В зал заходят главы государств: пора подводить итоги. Одно за другим подписываются соглашения, протоколы и дорожные карты. В торжественной тишине раздается голос: Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали Соглашение о союзнических отношениях.

Обменявшись уже не просто стратегически партнерскими, а союзническими рукопожатиями, лидеры вернулись к микрофонам. Им было чем поделиться со своими народами и миром сегодня.

- Уважаемые участники, вы, наверное, не все до конца осознаете, что мы сегодня на самом деле... - засомневался в журналистах президент Узбекистана. И не было никаких сомнений в том, что он сейчас все объяснит.



- Такое подписать за столь короткое время, я думаю, - нам 33 года в этом году, Узбекистан, во-первых, очень мало с кем имеет союзнические отношения, но вот за такой определенный столь быстрый период такого ни с одной страной не было. Я хочу еще раз в Вашем присутствии сказать: мы историю сегодня сделали! - обратился Мирзиеев к Ильхаму Алиеву.

Тут узбекский лидер обратился напрямую к местным журналистам: - Вы должны побольше об этом, громче говорить и довести до нашего населения. Я думаю, ваши азербайджанские коллеги тоже доведут, потому что народы ждут этого.

"Я думаю, это долгожданный, но самый нужный договор о союзническом отношении", - подчеркнул Мирзиеев.

Слово "долгожданный" он произнес сегодня несколько раз (и еще произнесет - после заявлений для печати лидеры успели встретиться с представителями азербайджанского и узбекского бизнеса). Было видно: для Мирзиеева этот союз очень важен. И он очень хочет, чтобы жители обеих стран поняли, как многое теперь изменится.

Когда президент Узбекистана посещал Азербайджан с аналогичным визитом, Баку и Ташкент определили 10 направлений для сотрудничества. Достаточно амбициозно, если учесть, что еще 10 лет назад экономических отношений между странами практически не существовало. Тем отраднее было услышать слова Мирзиеева о том, что ни одна из этих договоренностей не осталась на бумаге: по всем 10 направлениям идет работа. Позже стало известно, что на нынешних переговорах стороны договорились взять еще 20 направлений. В том, что их ждет судьба предыдущих десяти, не сомневался, кажется, уже никто.

Ильхам Алиев был согласен с президентом Узбекистана. Азербайджанский лидер заметил, что 20 направлений сотрудничества между странами - это логическое продолжение успешной работы по предыдущим 10. Даже исполнители (а почти все они сидели сегодня в зале на первых рядах) не подвели.

- Ни одного пункта, который мы согласовали, нет, чтобы мы поругали, скажем так, членов делегаций, - сказал Алиев, улыбнувшись. Члены делегаций робко засмеялись.

- Это не должно, конечно, их расслаблять! - тут же добавил Президент Азербайджана, - надо всегда быть объективным и справедливым. В этот же миг в зале воцарилась серьезная, даже деловая тишина. Расслабляться они передумали.

Ильхам Алиев тоже, кажется, чувствовал необходимость объяснить народам, насколько серьезен новый союз. В таких случаях обычно говорят про "новую страницу", редко - "главу". Азербайджанский лидер сразу дал понять, что брать надо выше, значительно выше: - Сегодня в Ташкенте мы на самом деле пишем новую даже не главу, а книгу наших отношений, - сразу задал он планку.



Человек, привыкший к политике гораздо более высокой, чем горы Южного Кавказа, Ильхам Алиев продолжал описывать масштабы.

- Сегодня регион Центральной Азии и Южного Кавказа, Каспия превращается в единый геополитический регион, и от эффективного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном во многом зависят позитивные процессы в наших регионах.

Ильхам Алиев говорил медленно, будто давая возможность осознать и записать услышанное. Он объяснял - нам и всем остальным - что значит для Баку и Ташкента новый союз.

- Это событие, которое общественность наших стран должна очень правильно оценить, - подчеркнул президент Азербайджана.

Позже, на встрече с представителями узбекского и азербайджанского бизнеса, Ильхам Алиев раскроет некоторые детали того, как все начиналось.

- Мы с Шавкатом Миромоновичем всегда радовались тому, чего мы достигаем, и всегда переживали за то, что мы могли бы это сделать еще лет 15 или 20 назад, - сетовал азербайджанский лидер.

- Наши узбекские товарищи знают лучше ситуацию, которая тогда имела место, - продолжал Ильхам Алиев. - Не было возможности для того, чтобы продвигать и политический диалог, и экономические отношения практически не существовали, их просто не было.

Но лучше, как известно, позже чем никогда. Путь к партнерству, а от него - к союзническим отношениям Баку и Ташкент прошли всего за несколько лет.

И этот союз - он ведь не про бизнес, политику или интересы. Азербайджан и Узбекистан объединяет нечто гораздо большее. Это ощущение общности, оно витало во всем - и в деловых мероприятиях, и в насыщенной культурной программе государственного визита: во встречах Первых леди двух стран Мехрибан Алиевой и Зироатхон Мирзиеевой, в диалоге между ними, в искренности эмоций - во всем!

Эта теплота буквально витала в воздухе. Описать ее сложно, но очень легко увидеть. Искренность, доброжелательность, общность - вот они, на этом кадре, сделанном в ходе официального приема в честь Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой в Ташкенте:

Эта фотография говорит об азербайджано-узбекском союзе лучше любых слов.