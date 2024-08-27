71% респондентов высоко оценили текущую ситуацию Азербайджана

Согласно проведенному опросу, 71 процент респондентов высоко оценили текущую ситуацию в Азербайджане, 20 процентов - удовлетворительно, а 9 процентов не смогли ответить.

Об этом заявил на пресс-конференции представитель Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаум, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что 89 процентов опрошенных заявили, что социальная ситуация в Азербайджане хорошая.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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