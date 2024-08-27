В преддверии выборов проведен осмотр центра технического контроля веб-камер

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Ильгар Мусаев в связи с предстоящими выборами в Милли Меджлис (парламент) осмотрели Центр технического контроля веб-камер, расположенный в административном здании комиссии.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на независимый медиа-центр Seçki 2024, они ознакомились с ходом процессов, подчеркнули важность точного соблюдения требований избирательного законодательства при установке веб-камер, имеющих важное значение для обеспечения прозрачности выборов, и довели до сведения специалистов свои необходимые рекомендации.

Руководителям структур, совместно реализующих в тесном сотрудничестве проект по применению веб-камер на выборах в Милли Меджлис, была предоставлена информация о последних подготовительных работах по установке, настройке и приведению веб-камер в полную готовность ко дню выборов.

На мероприятии, оперативно освещаемом представителями СМИ, было отмечено, что выборы в Азербайджане всегда характеризовались свободным участием различных институтов гласности, многочисленных местных и международных наблюдателей, представителей СМИ. В результате успешного внедрения последних достижений информационно-коммуникационных технологий масштабы прозрачности еще больше расширились, появилась возможность непрерывного наблюдения за всеми процессами дня выборов от начала до конца, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями.

Было отмечено, что на выборах в Милли Меджлис, которые впервые пройдут на всех суверенных территориях нашей страны и стали значительным общественно-политическим событием, особое внимание было уделено обеспечению высокого уровня прозрачности с использованием различных методов и средств. Таким образом, проект веб-камеры, успешно реализованный в течение 16 лет и доказавший свою эффективность, продолжается и на предстоящих выборах. В день выборов - 1 сентября, с целью полного наблюдения за процессами на избирательных участках, на 1000 избирательных участках были установлены веб-камеры с улучшенными техническими параметрами и высоким эффектом изображения. Пользователи интернета в день выборов смогут непосредственно наблюдать за всеми процессами - голосованием, подсчетом голосов и определением результатов - без необходимости какой-либо регистрации, заходя на официальную интернет-страницу Центральной избирательной комиссии, как внутри страны, так и за ее пределами.

В ходе мероприятия также представители СМИ были проинформированы о ходе подготовки к выборам в Милли Меджлис и ответили на вопросы журналистов.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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