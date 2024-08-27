На избирательных участках на освобожденных территориях планируется установить вебкамеры - Мазахир Панахов
У международных структур не было замечаний в связи с подготовками к выборам.
Об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает во вторник Day.Az.
Председатель ЦИК упомянул, что иностранные наблюдатели в настоящее время находятся на местах.
"Иностранные наблюдатели также высоко ценят работу, проведенную в короткие сроки на освобожденных территориях", - сказал он.
Мазахир Панахов подчеркнул, что на избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях пока не установлены веб-камеры, и добавил, что в связи с этим в соответствующие органы было направлено обращение.
Мазахир Панахов также напомнил, что на освобожденных от оккупации территориях проголосуют более 42 тысяч избирателей.
Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.
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