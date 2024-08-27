Есть ли предел у наглости Франка Швабе?

Автор: Севиль Микаилова,

депутат Милли Меджлиса (парламента)

Франк Швабе, немецкий депутат и глава делегации Германии в ПАСЕ, все никак не успокоится. На этот раз истерика немецкого депутата вызвана "удивительной" для него новостью о том, что МИД Азербайджана внес Швабе в список персон нон грата - и въезд в нашу страну ему будет запрещен.

Швабе сделал себе имя на продвижении тюркофобии и азербайджанофобии в Европе. Начав еще одну грязную кампанию против Азербайджана, Швабе даже не понял, что во-первых, в списках нежелательных лиц - не только он, а все делегаты, голосовавшие против Азербайджана в ПАСЕ. В личности Швабе нет ничего исключительного, он всего лишь один из многих депутатов ПАСЕ, кто по команде, по взмаху дирижерской палочки бросился отрабатывать антиазербайджанскую повестку.

И вроде бы Швабе должен представлять Германию - а значит его должна интересовать в первую очередь повестка в своей стране и интересы своей страны. В интересах ли Германии действует Франк Швабе? Его провокации, постоянные попытки организовать нападки на Азербайджан и грязные заявления показывают, что Швабе гораздо больше работает на антиазербайджанские силы, чем на благо Германии и Европы в целом. Даже интересы самой Германии для этого депутата стоят ниже, чем интересы антиазербайджанских сил.

И нынешний всплеск активности Швабе - это ничто иное, как попытка оказать давление на нашу страну в преддверии СОР29. Именно поэтому Швабе так внезапно озаботился ситуацией в Азербайджане и тем, что ему запрещен въезд в нашу страну.

Франк Швабе неоднократно становился фигурантом коррупционных скандалов. Он зарекомендовал себя в качестве человека, максимально далекого от представлений о морали, и не имеет никакого морального права никому раздавать советы.

Швабе превратился в марионетку в руках антиазербайджанских сил, а действуя по их указке, он и сам превратился в посмешище.

Если Франк Швабе так переживает за Южный Кавказ (и особенно за Армению), то не лучше ли бы ему заняться вопросом десятков политических заключенных, которые попали в армянские тюрьмы в последние годы? Своей совершенно бессовестной деятельностью Швабе пытается навредить Азербайджану - а наносит ущерб только Германии и Европе. Швабе хватает наглости брать на себя ответственность говорить то ли от имени всего ПАСЕ, то ли от имени всей Европы. Возникает вопрос - а откуда у него право на это? И есть ли предел, где заканчивается его наглость?