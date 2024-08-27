Азербайджан заинтересован в опыте Южной Кореи в области разминирования.

Как передает во вторник Day.Az, об этом в интервью The Korea Times заявил специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Одной из основных областей, где мы надеемся на помощь Кореи, является разминирование. Затронутые конфликтом регионы, составляющие 12 процентов нашей территории, сильно загрязнены наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Хотя Корея не проявляла особой активности в этой области, мы знаем, что у вас большой опыт оказания помощи другим странам в аналогичных ситуациях. Мы надеемся, что корейское правительство окажет более существенную поддержку, поскольку это имеет решающее значение для постконфликтного построения мира", - сказал Амирбеков.

Он отметил, что Азербайджану удалось очистить только 13 процентов загрязненных территорий, в результате чего 87 процентов по-прежнему представляют угрозу.

"Мы имеем дело с 1,5 миллионами мин, установленных армянами на протяжении многих лет. Они отказываются предоставлять нам точные карты мин, оставляя нас в неведении относительно того, где расположены мины, что продолжает приводить к большим человеческим жертвам. С момента прекращения огня число жертв мин достигло 377, последний инцидент произошел только сегодня, когда 378-й человек был ранен, наступив на мину. Из них 69 человек погибли", - добавил Амирбеков.

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