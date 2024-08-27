Новое назначение в Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу

Начальник Хатаинского районного отдела Баку Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Ялчин Садыглы освобожден от занимаемой должности.

Как сообщили во вторник Day.Az в службе, приказ об этом подписал начальник Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов.

Сообщается, что согласно другому приказу на эту должность назначен Ниджат Гасанов.

Отметим, что Н.Гасанов до этого был начальником Бинагадинского и Сабунчинского районных отделов Государственной службы.

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