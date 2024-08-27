https://news.day.az/politics/1684527.html Новое назначение в Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу - ФОТО
Новое назначение в Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу - ФОТО
Начальник Хатаинского районного отдела Баку Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Ялчин Садыглы освобожден от занимаемой должности.
Как сообщили во вторник Day.Az в службе, приказ об этом подписал начальник Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов.
Сообщается, что согласно другому приказу на эту должность назначен Ниджат Гасанов.
Отметим, что Н.Гасанов до этого был начальником Бинагадинского и Сабунчинского районных отделов Государственной службы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре