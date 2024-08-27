Принято решение по бюллетеням Насимана Ягублу

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приняла решение по кандидату в депутаты Насиману Ягублу, который погиб в автокатастрофе.

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комиссии.

Согласно представлению заместителя председателя ЦИК Ровзата Гасымова, кандидатура Насимана Гара оглу Ягублу была зарегистрирована, его имя было напечатано на бюллетенях и представлено в окружные избирательные комиссии.

Согласно Избирательному кодексу, информация о дополнениях и изменениях к бюллетеням размещается в участковой избирательной комиссии.

После заключения членов комиссии было отмечено, что окружной избирательной комиссии будет дано соответствующее поручение о предпринимаемых шагах.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов добавил, что на информационном табло следует отметить, что избирательный марафон Н.Ягублу остановлен.

Отметим, что профессором-историк Насиман Ягублу работал преподавателем в Бакинском государственном университете. Он был кандидатом в депутаты от Зангилан-Губадлинского округа и, возвращаясь из Зангилана со встречи с избирателями, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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