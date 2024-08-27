Важная новость для избирателей с просроченными удостоверениями личности

Согласно имеющейся у нас информации, срок действия удостоверения личности некоторых избирателей истек.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он подчеркнул, что это не является препятствием для голосования.

"Мы официально заявляем, что просроченное удостоверение личности не лишает избирателя права голоса. Этим избирателям будут созданы все условия для голосования", - добавил он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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