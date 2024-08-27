Сколько международных наблюдателей будет на парламентских выборах?

Обнародовано количество международных наблюдателей, зарегистрированных в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

По его словам, было зарегистрировано 604 международных наблюдателя из 69 стран и 50 структур.

Срок обращения международных наблюдателей для наблюдения за парламентскими выборами во всех избирательных округах Азербайджанской Республики истек 22 августа.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!