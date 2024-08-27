Какие кандидаты не будут участвовать на выборах?

Подготовка к внеочередным парламентским выборам 1 сентября, регистрация кандидатов проведены на нормальном уровне.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что во время процесса были зарегистрированы кандидатуры всех претендентов, кроме тех, чьи документы не были в порядке.

"Что касается этапа агитации, то были созданы очень широкие возможности для встречи с избирателями. Поэтому никаких обращений в связи с агитацией не поступало", - добавил он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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