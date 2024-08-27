ЦИК расширяет сеть участков на освобожденных территориях

В дальнейшем количество избирательных участков, созданных на освобожденных от оккупации территориях, будет увеличено.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что по мере расширения процесса Великого возвращения будет увеличиваться и количество участков.

"На выборах на этих территориях действуют 54 участка", - добавил он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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