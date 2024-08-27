Ровзат Гасымов сообщил о начале выдачи бюллетеней комиссиям

В связи с предстоящими 1 сентября внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) избирательные бюллетени раздаются участковым избирательным комиссиям.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он подчеркнул, что к 29 августа этот процесс будет завершен.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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