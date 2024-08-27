Назначен новый советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта, данную должность занял Фарид Османов.

Отметим, что Фарид Османов с отличием окончил финансово-кредитный факультет Азербайджанского государственного экономического университета.

Он также окончил факультет информатики и управления Азербайджанского государственного экономического университета по специальности "Информационные технологии в мировой экономике", а затем получил степень магистра в Манчестерском университете в Великобритании.

С 2005 года Османов работал на различных должностях в Департаменте информационных технологий Национального банка Азербайджанской Республики, в 2013 году был назначен директором этого департамента.

В 2019 году в связи со 100-летием создания центрального банкинга в Азербайджане и за заслуги в развитии банковского дела награжден медалью "Терегги".

С 2020 года и до этого назначения он занимал должность генерального директора Центрального банка.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!