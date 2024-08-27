SWG о трудоустройстве

Около 80 процентов жителей Азербайджана довольны возможностями трудоустройства в стране.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в социальном исследовании, проведенном итальянским аналитическим агентством SWG в преддверии парламентских выборов в Азербайджане.

"78 процентов опрошенных довольны возможностями трудоустройства в Азербайджане, при этом 48 процентов оценивают эти возможности крайне положительно", - следует из данных опроса.

Отметим, что основанное в итальянском городе Триесте в 1981 году агентство SWG разрабатывает и выпускает обзоры рынка, опросы общественного мнения и институциональных групп, отраслевые исследования и центры мониторинга, анализирующие тенденции и динамику рынка, политики и общества.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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