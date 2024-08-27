Франк Швабе - игрушка в руках сил, действующих против Азербайджана

Турал Гянджалиев,

депутат Милли Меджлиса (парламент)

Член Бундестага Германии Франк Швабе, "известный" своими азербайджанофобскими, тюркофобскими идеями и ставший инструментом армянского лобби, дал старт новой клеветнической кампании против Азербайджана.

Его идиотские высказывания об Азербайджане, его мнения, направленные против нашей страны, народа вновь набирают обороты. Естественно, все это свидетельствует о том, что Франк Швабе - игрушка в руках армянского лобби, сил, действующих против Азербайджана. Франк Швабе уже давно действует против нашей страны, и его более активное участие в последнее время в клеветнической кампании доказывает, что грандиозная победа Азербайджана в 2020 году, после 44-дневной войны, новые успехи, полное восстановление нашего суверенитета на всех территориях страны в сентябре 2023 года сильно обеспокоили такие черные силы, как он.

Учитывая, что Азербайджанская Республика добилась очень важных результатов на военном, дипломатическом и глобальном поприще, нас не удивляет, что в преддверии такого престижного международного мероприятия, как COP29, которое планируется провести в нашей стране через несколько месяцев, активизировались эти черные силы. Потому что такие, как Франк Швабе, регулярно проводят клеветнические кампании, чтобы поставить под сомнение важные результаты престижных мероприятий, проводимых в нашей стране.

И это при том, что сам Швабе по уши запятнан в коррупции. Члены партии, которую он представляет, известны своими услугами, оказываемыми спецслужбам разных стран. Например, Шрёдер и по сей день представлен в "Газпроме". Интересно, почему Швабе не говорит об этом? А Ангела Меркель долгое время входила в агентурную сеть бывшего КГБ СССР, и это неоспоримый факт.

Уже многие годы предвзятая деятельность Швабе против Азербайджана раскрывает его истинную суть в полной мере. Будучи картой, которой армянское лобби открыто пользуется, он постоянно проявляет особое "рвение" к Турции и Азербайджану.

Франк Швабе взял на себя роль "известного" исламофоба, тюркофоба, азербайджанофоба, и если ознакомиться с его политической "карьерой", то увидим, что, несмотря на то, что его избрали из определенной земли Германии, он в основном служит интересам армянского лобби и армянства. "Политик", взявший на себя ответственность служить интересам других, быть чьим-то инструментом, естественно, больше озабочен именно азербайджанофобией, чем проблемами своей страны, той земли, которую он представляет.

Покровители, которые управляют им, не могут переварить большие успехи, достигнутые Азербайджаном, поэтому они пытаются проводить свои клеветнические кампании, используя таких ничтожных игроков, как Франк Швабе, в качестве инструмента. Видимо, встречи канцлера Германии Шольца с Президентом Ильхамом Алиевым, в том числе его последняя встреча в Лондоне, свидетельствуют о том, что Шольц проводит правильную политику, но это беспокоит таких, как Швабе, и в конечном итоге еще больше заставляет беспокоиться лиц с таким антиазербайджанским мышлением.

Естественно, что все эти попытки нам не помешают, и благодаря дружбе, взаимному сотрудничеству Азербайджан, как всегда, сможет удержать на своей орбите крупные мировые центры силы. Азербайджан, благодаря своему сильному лидеру, армии, мужеству и героизму нашего народа сдвинул очень глубокие пласты. И никакие силы не смогут отнять этот успех, авторитет нашей страны, сорвать ее планы на будущее. Вот почему такие мелкие игрушки, как Франк Швабе, останутся в истории только как люди, выступавшие с позиции своих хозяев, играя определенную роль в этой сцене.

Все подобные попытки являются показателем несправедливой позиции по отношению к Азербайджану и напрямую связаны с восстановлением Азербайджаном своего суверенитета, территориальной целостности в Карабахе. Благодаря решимости, воле Президента Ильхама Алиева Азербайджан освободил свои земли от оккупации. А эти круги не могут принять нашу Победу и успехи, и, выталкивая вперед таких "политиков", как Швабе, используют их как инструмент против Азербайджана.