Газопровод Игдыр - Нахчыван будет готов в ближайшее время

Строительство газопровода Игдыр-Нахчыван будет завершено в ближайшее время.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Строительство газопровода Игдыр-Нахчыван будет завершено в ближайшее время. Энергетические проекты двух стран меняют энергетическую карту всего евразийского региона", - сказал он.

Отметим, что Джейхун Байрамов находится в Анкаре с рабочим визитом.

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