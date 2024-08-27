https://news.day.az/politics/1684603.html Газопровод Игдыр - Нахчыван будет готов в ближайшее время - Джейхун Байрамов
Газопровод Игдыр - Нахчыван будет готов в ближайшее время - Джейхун Байрамов
Строительство газопровода Игдыр-Нахчыван будет завершено в ближайшее время.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
"Строительство газопровода Игдыр-Нахчыван будет завершено в ближайшее время. Энергетические проекты двух стран меняют энергетическую карту всего евразийского региона", - сказал он.
Отметим, что Джейхун Байрамов находится в Анкаре с рабочим визитом.
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