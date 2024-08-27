Политика вооружения Армении вызывает беспокойство

Вызывает беспокойство стремительное вооружение Армении третьими государствами.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Вызывает беспокойство стремительное вооружение Армении третьими государствами. Мы считаем, что это неправильная политика, и ее следует рассматривать как дополнительный источник угрозы для региона.

Мы также следим за всеми этими процессами, в этом вопросе есть координация между Азербайджаном и Турцией. Это взаимная поддержка, стратегическое партнерство и союзнические отношения. Мы верим, что эта политика наших стран принесет мир, безопасность и стабильность в регион", - сказал он.

Отметим, что Джейхун Байрамов находится в Анкаре с рабочим визитом.

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