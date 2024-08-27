Байрамов и Фидан обсудили усиление институциональной работы ОТГ

Во время нашей встречи мы всесторонне обсудили отношения между двумя братскими странами, провели подробный обмен мнениями.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Day.Az.

"Мы довольны тем, какого уровня достигли наши экономические отношения. Мы также обменялись мнениями по региональным и глобальным проблемам. Мы поделились друг с другом некоторыми мнениями о том, что еще можно сделать для усиления институциональной работы Организации тюркских государств", -отметил он.

Отметим, что Дж.Байрамов находится в Анкаре с рабочим визитом.

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