Франк Швабе - депутат немецкого Бундестага, член немецкой делегации в ПАСЕ, политик, известный как активный защитник армянского лобби.Его деятельность на протяжении многих лет была направлена ​​против Азербайджана и Турции.

Об этом сказал в интервью Trend политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

А.Гараев заявил, что антиазербайджанская позиция Швабе направлена ​​на то, чтобы нанести ущерб растущей репутации Азербайджана на международной арене и его сильным позициям в регионе:

"Этот политик наглядно демонстрирует, что находится под влиянием армянского лобби, постоянно делая предвзятые заявления в адрес нашей страны.

Франк Швабе действует в отношении нашей страны еще более агрессивно, особенно после победы Азербайджана в Отечественной войне в 2020 году. Освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации и восстановление суверенитета в Карабахе беспокоит таких людей, как Швабе. Эти успехи еще раз подтверждают усиление позиций Азербайджана в регионе и в мире.

Но Швабе не удовлетворяется только политической борьбой. Он организует черные пиар-кампании против Азербайджана и пытается нанести ущерб имиджу нашей страны в международном мире. Его недавние речи и заявления также являются частью этих кампаний. "Особенно накануне мероприятия COP29, которое пройдет в Баку, активизация таких сил, как Швабе, направлена ​​на дискредитацию усилий Азербайджана по организации этого важного международного мероприятия".

По его словам, коррупция и другие негативные действия Франка Швабе также ставят под сомнение его деятельность.

"Имена представляемых им политических сил неоднократно были замешаны в коррупционных скандалах. Сам Швабе известен как фигурант, упомянутый в этих скандалах. Вместо того, чтобы обращать внимание на проблемы немецкой политики, он пытается навредить успехам Азербайджана. Швабе больше озабочен обслуживанием интересов армянского лобби, чем проблемами своей страны.

Несмотря на такие провокационные кампании, успехи и растущая репутация Азербайджана на международном уровне продолжаются. Благодаря решительному руководству Президента Ильхама Алиева и воле нашего народа наша страна обеспечила свою территориальную целостность и демонстрирует свою силу на международном уровне. Такие политики, как Франк Швабе, не способны подорвать эти успехи Азербайджана, и их деятельность останется в памяти на страницах истории только как предвзятых личностей, служащих их интересам.

Эти попытки не могут повредить репутации, которую Азербайджан завоевал на мировом уровне. Решительность и воля Азербайджана уничтожат все усилия таких политиков, как Швабе. Успехи, достигнутые Азербайджаном вместе со своими друзьями и союзниками, никогда не будут дискредитированы, несмотря на клеветнические кампании предвзятых политиков, таких как Франк Швабе.