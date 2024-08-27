Под руководством председателя Оргкомитета COP29 Самира Нуриева ряд членов Комитета посетили Бакинский Олимпийский стадион

27 августа под руководством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, председателя Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Самира Нуриева ряд членов оргкомитета посетил Бакинский олимпийский стадион.

Как передает Day.Az, сначала Азербайджанская операционная компания COP29 представила презентацию о ходе процесса подготовки.

Затем руководитель Администрации Президента и сопровождающие его лица осмотрели Голубую и Зеленую зоны, а также пространства, отведенные для проведения Саммита лидеров, страновых павильонов, залов пленарных заседаний, дополнительных мероприятий, медиа, и другие пункты, а также ознакомились с ходом работ по строительству инфраструктуры.

В заключение председатель Оргкомитета Самир Нуриев дал поручения по соответствующим вопросам.