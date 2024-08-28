Армяне обстреляли Нахчыван

Позиции Азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.

28 августа примерно в 06:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!