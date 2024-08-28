https://news.day.az/politics/1684650.html Армяне обстреляли Нахчыван
Армяне обстреляли Нахчыван
Позиции Азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.
28 августа примерно в 06:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
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